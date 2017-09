La declaración de Rajoy En el Congreso de los Diputados, sus adversarios intentarán ponerlo al pie de los caballos MARGARITA SÁENZ-DÍEZ Sábado, 2 septiembre 2017, 23:47

No lo queda otro remedio. Mariano Rajoy acudirá esta semana al Congreso de los Diputados para aclarar lo que quedó oscuro cuando compareció, hace pocas semanas, ante la Audiencia Nacional. Así lo ha decidido una mayoría parlamentaria que le es adversa. Esta vez, no contará con el apoyo insustituible que aquel día le prestó el presidente de la Sala, Ángel Hurtado, al cortar de raíz preguntas de los abogados de la acusación con el pretexto de que no tocaba. Que no eran pertinentes. Aunque algunos lo deseen ardientemente, no parece que la situación vaya a dar ningún vuelco. Desde el hemiciclo, sus adversarios intentarán obtener más datos sobre la trama 'Gürtel' e indagarán sobre las causas por las que Rajoy rechaza asumir cualquier responsabilidad en los casos de corrupción que rodean al PP. Un intento inútil a corto plazo pero que puede ser eficaz en una larga táctica de desgaste.

El actual inquilino de la Moncloa domina bien la gimnasia parlamentaria. Sabe ponerse de lado. Han sido muchos años de tenaz entrenamiento. Y aunque intenten ponerle al pie de los caballos, no cabe esperar que reconozca ni que el PP disponía de una caja B para financiarse, ni que se pagaban sobresueldos porque las compensaciones económicas que recibían eran simples 'complementos', o que la reforma de la sede central de Génova se pagó en negro. Incluso, podemos imaginar la posición del presidente del Gobierno si le proponen un cara a cara con Bárcenas.

Como el desarrollo de esas sesiones plenarias está perfectamente tasado, aunque Correa, el cabecilla de la 'Gürtel', apareciera a través de plasma como invitado destacado en la boda de la hija de José María Aznar, o en alguna de sus gestiones cotidianas en la sede central del PP, la respuesta sería parecida, «lo habré saludado en algún acto público, en algún mitin, tampoco puedo afirmarlo nítidamente». En esta ocasión, el PNV ha vuelto a ser previsible. Después de conseguir sustanciosas contraprestaciones por respaldar los Presupuestos de 2017 y por enjaretar los de 2018, se ha unido al coro de la oposición para facilitar esta comparecencia. Andoni Ortuzar, presidente del Euzkadi Buru Batzar, se sinceró en la celebración del 122 aniversario de la fundación del partido. Tras haber negociado a brazo partido con la Moncloa, dijo, nos ha ido muy bien y hemos conseguido muchas cosas.

Su veteranía junto con la del lehendakari Iñigo Urkullu les permite hacer, pasito a pasito, determinadas concesiones políticas sin aparecer mezclados con el PP en todo lo demás. Algo parecido a lo que consiguen en su relación con la dinámica independentista catalana. Es la estrategia del «ahora no toca» que ensayó con gran éxito Jordi Pujol antes de quitarse la careta.