LA DECISIÓN DEL REY HAAKON VII

Acaba de estrenarse en España la película 'La decisión del rey' ('Kongens nei'), que disecciona con sencillez, talento, elegancia y firme pulso narrativo el grave dilema al que se enfrentó Haakon VII de Noruega. En la primavera de 1940, durante los primeros meses de la II Guerra Mundial, el monarca nórdico tuvo que decidir si enfrentarse a la engrasada maquinaria bélica de Adolf Hitler con su ejército inexperto y nutrido por adolescentes o entregar el país y someterse al todopoderoso Tercer Reich. El film de Erik Poppe, que representó al cine noruego en los Oscar de Hollywood, narra primorosamente cómo la dignidad y la convicción de los principios democráticos -sustentados en este caso a hombros de una monarquía parlamentaria, elegida por sufragio universal- nunca pueden doblegarse ante la dictadura, el totalitarismo y la razón de la fuerza.

Mientras leía los títulos de crédito de 'La decisión del rey', todavía impactado por la integridad del espíritu noruego ante el , me acordé del último dislate de la Fundación Francisco Franco asegurando que el caudillo «no fusiló a nadie ni dictó condenas de muerte», y un rosario de bravatas más. La loa tan grotesca como machacona hacia el mismo dictador que apoyó -y fue apoyado- por Hitler y por Mussolini, me hizo reflexionar sobre la España actual.

No cabe duda de que, tras la llegada de la democracia, ha vivido nuestro país los mejores y más prósperos cuarenta años de toda su historia. Sin embargo, algo no debimos de hacer del todo bien durante la Transición cuando ahora mismo no sólo se permite la apología del fascismo y del nazismo -algo impensable en la Europa civilizada- sino que, incluso, se subvenciona y, veladamente, se alienta.