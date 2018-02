Los daños del bloqueo Sábado, 24 febrero 2018, 00:09

El bloqueo a los Presupuestos Generales de Estado para el año 2018 no es un mero juego político que pueda resolverse de manera aséptica, con una prórroga indolora. La descarnada competencia partidista podría afectar a muchas personas, cuyas legítimas aspiraciones se verán frustradas o, como mínimo, aplazadas sine die porque sus representantes en el Congreso de los Diputados no han conseguido cerrar un acuerdo. Si finalmente el Partido Popular no consigue encontrar socios suficientes para aprobar unas nuevas cuentas, se paralizará la oferta pública de empleo (OPE) en La Rioja, con 293 plazas en juego. Aunque el Gobierno ha manifestado su intención de sacar adelante la OPE mediante decretos, la mera posibilidad de su aplazamiento intranquiliza a los miles de aspirantes que llevan años esperándola. Sería por lo tanto deseable que PP, Ciudadanos y PNV, las tres fuerzas que en principio iban a sustentar los Presupuestos, recordasen que, por debajo de sus conflictos particulares, hay muchos y muy importantes intereses en liza.