Hablando de este «superconflicto» que algunos catalanes se han inventado para poder saltarse las leyes a la torera, probablemente para buscar una amnistía general y muy posiblemente para que se les perdonen las deudas que dicen han ido acumulando durante años y años de despilfarro soberanista, leí el otro día que nuestro presidente de Gobierno había dicho: «Yo no soy el culpable de todo». Y saben qué es lo que les digo, pues que por esta vez tengo que darle la razón a don Mariano Rajoy. Él no es el responsable de todo. En todo caso él solo sería responsable de parte de lo que está pasando, pero no de todo.

Se dice que cuando la rueda del carro se rompe, siempre hay alguien que ha ido montado en él que dice que por aquel camino no había que haber pasado. Suele ser cierto, pero, todo hay que decirlo, también hay ocasiones en las que alguien que va montado en el carro antes de que la rueda se rompa ya va avisando de que el camino elegido no es el mejor. En este caso, ¿saben a quién me refiero?, pues a José Manuel Otero Novas, mano derecha de aquel recordado Adolfo Suárez y dos veces ministro (de Presidencia y de Educación) quien ya advirtió que, más allá de las negociaciones para formar Gobierno en España, «lo importante es lo que pasará después, porque si se siguen haciendo concesiones a la Generalitat, asistiremos a la caída del régimen político de 1978». Dicho quedó. Por ese camino no se debía pasar, pero...

Al poco de haber empezado esta locura catalana, ilegal e independentista, nuestros tres expresidentes vivos se juntaron para echarse las manos a la cabeza diciendo que había que rechazar las «pulsiones autoritarias de los independentistas catalanes». ¿Ahora...? ¿Ahora hay que rechazar las pulsiones autoritarias de los independentistas catalanes? Ahora que la rama está bien entroncada, ¿es el momento de tratar de enderezarla? ¿Y eso por qué? ¿Porque lo dicen los tres mosqueteros del pacto y tente tieso?

¿Y lo dice don Felipe González? Aquel que, entre otras cosas, mantuvo tan buenas relaciones con don Jordi Pujol que le hizo exclamar al señor Anguita aquello de: «Lo de Jordi Pujol ya se sabía entonces. Como se sabe ahora que el fiscal anticorrupción le llevó a Felipe González el tema de Jordi Pujol y éste lo guardó en el cajón. ¿Por qué? Porque Jordi Pujol en aquel momento apoyaba al gobierno del partido socialista para que formase gobierno». Y es que por aquella época los catalanes eran la moneda de cambio, ¿se acuerdan? Tú apóyame en Madrid y haz lo que quieras en Barcelona, se decía por entonces. Y claro, de aquellos polvos...

¿Y lo dice don José María Aznar, quien, entre otras cosas, firmó con el señor Pujol el famoso 'Pacto del Majestic'? Aquel que tras la aprobación de la autonómica Ley de Política Lingüística de 1998, ley que establecía una clara discriminación hacia los castellano-hablantes, evitó recurrirla ante el Tribunal Constitucional y maniobró para que el Defensor del Pueblo tampoco lo hiciera. Aquel que hablaba catalán en la intimidad... ¿Se acuerdan? Y claro, de aquellos polvos...

¿Y lo dice don José Luis Rodríguez Zapatero? Aquel que, entre otras cosas, en Barcelona, el 13 de noviembre de 2006, cuando todavía era candidato a la presidencia del Gobierno dijo delante de dieciséis mil personas que llenaban las gradas del Palau San Jordi aquello de «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán». Y claro, de aquellos polvos...

Pues no, ya ven, no es toda la culpa del señor Rajoy. Está claro. La culpa es de esa forma de actuar tan típica de nuestra clase política, de ese regate corto de aquí te pillo aquí te mato y mañana Dios dirá. De esa forma de ir cediendo responsabilidades «Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito». Ahí tienen ustedes al verdadero culpable. Ir metiendo los pies en el barro poquito a poquito, suave suavecito. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.