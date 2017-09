UN CUENTO DE NUNCA ACABAR

Este es el cuento de nunca acabar... ¿quieres que vuelva a empezar?», reza uno de nuestros relatos populares inconclusos o, para ser exactos, sin final ni posibilidad de ser terminado salvo por el hartazgo de quien lo escucha una y otra vez. «Sí», solía responder todo aquel al que se lo contaban provocando así el inicio del pretendido bucle. Cuentos de ese tipo había -y hay- muchos. Sí... y vuelta a empezar. El viernes nos enterábamos de que el proyecto de la Casa del Cuento, paralizado desde el pasado febrero tras el derrumbe parcial de los muros del edificio que trataban de conservarse, tendrá que licitarse de nuevo. Y nos enteramos porque nos lo contaron. De verdad. Con anterioridad, y en reiteradas ocasiones, Diario LA RIOJA pidió que se lo contasen. Ya al principio de verano este periódico se preguntaba que qué sucedía para que no se retomasen las obras tal y como se había anunciado justo después del 'accidente' y desvelaba que el proyecto estaba modificado y pendiente del informe del interventor desde marzo. «No hay problema que yo sepa», decía entonces el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Pedro Sáez Rojo. Y así hasta el final del verano. «Sigue pendiente del informe de fiscalización por parte de la Intervención», repetían entonces desde el equipo de Gobierno local. Y hasta el pasado pleno, en el que la concejala de Cultura, Pilar Montes, hablaba ya de informes técnicos sin centrarse en el del interventor. Y en estas llegó el del susodicho. Y concluyó lo que todos sospechábamos: que había que licitar de nuevo, algo que estaba sobre la mesa desde el principio. Pero que no se dijo. No se contó. Hoy, 8 meses después, la casa, el solar de Gallarza mejor dicho, sigue sin saber cómo terminará el cuento.