Todo depende de quiénes las echen por su cuenta, con tal de no echarlas a perder. Así que todos ganan. El que más es Podemos. La formación morada ha elevado su beneficio, incluidos los beneficios del inventario, un 412%. Ya es el partido más rentable aunque algunos no le arrienden las ganancias. El PSOE, que además de ser el más antiguo sigue siendo el más solvente, lo único que ha ganado son 11 millones en el año pasado, gracias a la reducción de sus gastos. El ahorro siempre está determinado por el miedo. No sabemos lo que nos espera, pero esperamos lo peor, que nunca se hace esperar demasiado tiempo. Quienes «abominamos de la boca que predice zodiacos funestos» estamos dispuestos a seguir, pero las cuentas son las cuentas y las privadas nos importan más que las públicas. Podemos es ahora mismo el partido nacional con el balance económico más satisfactorio y rentable. El éxito no ha sorprendido a la propia empresa, ya que confiaban en el fracaso de las demás.

Quienes somos moderadamente fatalistas no creemos que el futuro esté en las rodillas de los dioses, sino un poco más abajo, para que podamos pisotearlo. Los recortes en gastos son siempre superiores a los beneficios, que jamás recortan nada. Mientras, el exministro de Asuntos Exteriores se sigue preguntando si Cataluña es un asunto exterior. La llamada 'singularidad catalana', que es verdad que existe, no excluye a los que quieren seguir siendo las dos cosas: catalanes y españoles. Saben que son lo mismo y no es imprescindible escoger. Releo con mucha atención a Vicens Vives, que intentó ver claro en la oscuridad y buscó siempre la imposible receta que nos curará de ambas dolencias. Larga tarea hereditaria, porque Cataluña está en los difusos límites del caos y el buen sentido está tan confuso como las cuentas públicas.