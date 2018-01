Crecimiento ensombrecido Los responsables de la recuperación económica deben reconocer las carencias que presenta Sábado, 20 enero 2018, 23:55

La recuperación económica en España ofrece un cuadro positivo que no alcanza las condiciones de 2007, en vísperas de la crisis. Diez años después de la primera recesión, el mercado de trabajo y las cuentas públicas reflejan todavía los destrozos que causó y que reeditaría la segunda contracción de nuestra economía. El nivel de renta sí se ha recuperado, gracias al comportamiento del sector exterior y al incremento del turismo. Pero prácticamente todos los demás indicadores sitúan a la sociedad española por debajo de los parámetros de 2007. El tono de satisfacción con que Rajoy y su Gobierno describen el momento soslaya los datos que ensombrecen la recuperación. Pero no solo por ventajismo o voluntarismo. También porque se ha instalado la idea de que el país, sus instituciones y sus actores económicos y sociales han hecho todo lo que estaba en su mano para la recuperación. En otras palabras, que no había una alternativa solvente a la política desarrollada capaz de garantizar unos mejores resultados financieros, en la economía real y en el Estado del bienestar. Los últimos años de volatilidad política e inestabilidad institucional han contribuido a banalizar la dimensión económica de los retos que afronta España. De ahí que se imponga la tesis de que las cosas no han podido ir mejor. La tasa de paro es hoy el doble -16,4% frente al 8,6% de 2007-. La temporalidad laboral se ha reducido, pero de manera insignificante. Los salarios han acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 7% en diez años. Y es mayor la población en riesgo de pobreza y exclusión. Sería descorazonador concluir que no cabía un balance más halagüeño. Condenaría al país a la fatalidad o poco menos. Muy atrás quedaron las invocaciones a un cambio de modelo productivo. Un realismo escéptico ha acabado dominando el escenario, por otra parte incierto. Puede que no exista una fórmula alternativa a la propia inercia del crecimiento, pero parece necesario que los responsables de la recuperación hagan mención a las carencias que presenta.