Coste para todos Martes, 10 octubre 2017, 00:38

El veredicto de la bolsa sobre el desafío independentista catalán ha sido claramente negativo, ya que los negocios no se llevan bien con la inestabilidad política. Las principales perjudicadas han sido las entidades de crédito Sabadell y Caixabank, que han liderado el descenso en el Ibex. Otras compañías del Ibex con sede en Cataluña como Colonial, Abertis, Grifols o Gas Natural también han registrado retrocesos más modestos. Al mismo tiempo, la prima de riesgo, que se mantuvo durante la última parte de septiembre entre 115 y 120 puntos, repuntó ayer a 124. Es un recordatorio de que la agitación política no es neutra económicamente. Pese a ello, el soberanismo no se priva de auspiciar para hoy una especie de huelga general. Las organizaciones estatales de UGT y CC OO anunciaron ayer que se desvinculan de la huelga general convocada para este martes en Cataluña, ya que «en ningún caso» van a «avalar posiciones que den cobertura a la declaración unilateral de independencia». En este caso, prevalece el buen sentido.