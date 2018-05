Comprometidos con el comercio tradicional

El Partido Popular siempre ha defendido al comercio tradicional, el de toda la vida, el del «otro lado del mostrador». Aquí, en La Rioja, lo puedo afirmar con conocimiento de causa, lo sé en primera persona. He trabajado, codo con codo, con el sector durante cuatro años desde el Ayuntamiento de Logroño y durante 8 años desde el Gobierno de La Rioja. Así que estoy en condiciones de poder afirmar que, para el Partido Popular, es un sector a proteger y valorar. Un sector formado, en su inmensa mayoría, por pequeños empresarios, autónomos y emprendedores, que cada día con esfuerzo y tesón suben la persiana de su negocio y atienden con gran profesionalidad.

El comercio tradicional tiene indudables ventajas que no podemos ni queremos obviar. No sólo por la enorme cohesión social que genera, dando vida a todos y cada uno de los barrios de nuestros pueblos y ciudades, sino porque, además, tiene un importante impacto económico por el volumen que representa. Así, los últimos datos de la Dirección General de Comercio Interior y el DIRCE, correspondientes a 2017, confirman que en España había 573.676 locales de comercio que empleaban a 1.916.700 personas, un 10,2% del total de ocupados. En el caso de La Rioja, en junio de 2017 contábamos con 4.079 locales de comercio que empleaban a 11.249 personas, un 8,3% del total de ocupados.

El comercio minorista riojano cerró el 2017 con un notable impulso en sus ventas, un 2,5% más que el año anterior, siendo la cuarta comunidad con mayor incremento de ventas. En España, las ventas aumentaron un 1,2% en relación con el ejercicio anterior. Simultáneamente, el índice de ocupación en España del sector terminó el 2017 con un incremento de ocupación del 1,7%, lo que hace que sume cuatro años de generación empleo. En La Rioja, el incremento fue de un 2,1%, la quinta comunidad con tasas más elevadas de ocupación.

En el lado negativo de las cifras encontramos en el último año un descenso del 0,4% en España y del 0,2% en La Rioja en el número de locales, achacable a los cambios en los hábitos de compra provocados por las innovaciones tecnológicas y a la competencia desleal por parte de determinadas multinacionales. Precisamente, para combatir esa competencia desleal que permite a esos conglomerados no pagar impuestos o retraer recursos públicos a través del conocido como 'fraude carrusel' del IVA aprovechando la falta de armonización tributaria, el Grupo Popular ha conseguido que el Congreso apruebe una proposición no de ley para que todos los operadores comerciales paguen los mismos tributos, tanto si venden físicamente, como si lo hacen online o en venta ambulante. Todos deben estar sometidos a la misma normativa, fiscal o de protección de consumidores. Defendemos al pequeño comercio y lo hacemos frente a todas las formas de competencia desleal.

El Partido Popular ni pretende impedir la competencia o el avance de nuevas formas de comercio. No legisla contra nadie pero sí quiere garantizar que todos los agentes actúen bajo las mismas condiciones. No es de recibo que la falta de armonización tributaria permita que las grandes multinacionales, con filiales en diferentes países, aprovechen esta coyuntura trasladando de forma artificial -pero dentro de la legalidad, todo hay que decirlo- beneficios a los territorios con una fiscalidad más ventajosa. La consecuencia es una competencia fiscal desleal entre Estados, una de las prioridades a combatir para el Partido Popular. Por otro lado, el comercio de proximidad continúa implementando su propia transformación digital para incorporarse a la dinámica actual. En el reto de sumarse a los nuevos escenarios de compra, este comercio ha contado desde 2013 con el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, que ya ha beneficiado a más de 100.000 comercios tradicional. El Gobierno de Mariano Rajoy no se olvida de este sector y, por ese motivo, los Presupuestos Generales del Estado para 2018 recogen una partida de 9 millones de euros para este Plan y un incremento del 5,3% en la partida destinada a la Secretaria de Estado de Comercio, que superará los 423 millones de euros. En definitiva, desde el Partido Popular defendemos el comercio urbano, el de proximidad, lo apoyamos para que sea excelente y más competitivo. Para lograr ese objetivo compartido con el sector, éste debe jugar sus cartas: calidad, especialización y proximidad al cliente. En ese camino de mejora constante, los empresarios y trabajadores del sector comercial que hacen de España un referente a nivel mundial tienen y siempre tendrán a su lado al Partido Popular.