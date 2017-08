Codicia y especulación

Hay un dicho español, muy ilustrativo, que dice: «El primer millón hay que hacerlo como sea; los demás honradamente». Esta idea de hacer dinero como sea no es producto de nuestros días, aunque hayan salido a la luz muchos casos controvertidos que puedan llevar a pensar que la codicia y la corrupción son un invento de los nuevos tiempos, pero nada más lejos de la realidad; lo que ocurría en tiempos pasados es que, lo que ahora llamamos corrupción, estaba bien visto y el apropiarse del dinero ajeno o público, según de qué maneras, no era delito. Sin embargo, siempre se ha sido consciente de que ciertas formas de hacer dinero no eran honorables -hay quien piensa que en el origen de toda fortuna está la codicia, cuando no la irregularidad-, aunque no haga falta llegar al extremo de Aristóteles, cuando decía: «Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía, porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud». Evidentemente, hoy en día no se pueden aceptar literalmente las palabras de Aristóteles, pero son un indicio de que hay formas de mercadear que dejan mucho que desear, desde el punto de vista de la ética de los negocios.

Me viene a la memoria la anécdota, de hace muchos años, de un conocido que vivía en Bilbao y había comprado una lechuga; dentro de ella encontró un papelito que decía: «Me han comprado en La Rioja por una peseta y diez céntimos». El conocido había pagado, por la lechuga, treinta y dos pesetas. Esto nos lleva a la figura del intermediario, figura no muy bien vista y a la que siempre se le ha achacado llevarse, en las compraventas, la parte del león.

Si, primeramente, el productor entregaba su producto de forma directa al consumidor, pronto apareció el vendedor, como destinatario del bien perecedero, y lo distribuía entre los consumidores; pero, más tarde, comenzaron aparecer los intermediarios, que hacían la distribución entre productor y vendedor, lo cual encareció el producto y creó la figura del especulador, que ganaba dinero sin necesidad de producir ni de vender al por menor. Esta figura del intermediario pronto se extendió a casi todo tipo de negocios, surgiendo el especulador puro y duro, que se limitaba a comprar y vender, sin que el bien pasase siquiera por sus manos. Los ejemplos más claros son los de la especulación bursátil -que ahora llaman 'inversión intra díe'--, la de metales preciosos o la de cereales, en la que un barco que cruza el océano, cargado de grano, puede cambiar durante la travesía varias veces de dueño del flete. ¿Qué beneficios tiene esta especulación para la sociedad? Ninguno, salvo lo que pueda recaudar de impuestos el Estado. Es lo mismo que las empresas: antes, una empresa era de don Fulano, que conocía a sus empleados y le costaba despedirlos porque formaban parte de su empresa; ahora, una empresa suele ser una sociedad con muchos accionistas que no saben ni cuántos empleados tienen y, al mínimo descenso de beneficios, recortan la plantilla.

Tanto intermediario innecesario y tanto especulador hacen buenas las palabras de Dickens: «He aquí la regla de todo negocio: Engaña a los demás; de lo contrario, te engañarán ellos».