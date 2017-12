Más que claro... cristalino

Quieren que les cuente cómo nació este artículo? Pues verán: estaba yo el jueves pasado haciendo que hacía, cuando, no sé por qué, me vino a la cabeza una escena de la mejor película de tema taurino que recuerdo haber visto. Les estoy hablando de 'Tarde de toros', esa película que en el año 1956 dirigió el húngaro Ladislao Vajda. Pues bien, en la «peli», Manolo Morán, que hacía el papel de apoderado del maestro Carmona, personaje este interpretado por don Antonio Bienvenida (sí, con el «don» por delante), le explicaba amablemente a una extranjera el sistema que seguían los turnos de toreo cuando se trataba de una corrida en la que uno de los maestros tomaba la alternativa (que era lo que en ese momento estaba ocurriendo en la plaza). Y a la señorita, que se extrañaba de que no fuera el primer torero del cartel el que toreara el primer toro que había salido por la puerta de chiqueros, el bueno de Manolo Morán le estaba diciendo: «Mire usted, señorita, esto es muy fácil. El tercero torea el primero, el primero torea el segundo y el segundo torea el tercero. Luego el primero torea el cuarto, el segundo torea el quinto y el tercero torea el sexto»... ¿lo ha entendido?

Tras lo cual, dejé atrás a Manolo Morán, a Carmona, y a Vajda, y recordé una pregunta que uno de mis amigos franceses (ya saben, Bernard), me había hecho el otro día: «Oye, Julio, ¿tú entiendes esto de los partidos que se presentan en las elecciones catalanas?» Y como yo no sé si lo entiendo, pero si entiendo que haya muchos (catalanes incluidos) que no lo entiendan, pues le mandé un correo a Bernard explicándole lo que algunos creen que es lo que está pasando. Correo que me permito copiarles a todos ustedes a continuación.

Y el correo decía así: Cher Bernad, con relación a lo que me preguntas sobre las nuevas elecciones catalanas, en las que compiten los partidos de siempre, los nuevos partidos formados a partir de trozos de los de siempre y los nuevos nuevos, no creas que voy a poder aclararte mucho sobre cómo están las cosas. La mayoría de las veces que he preguntado fuera de Cataluña cómo había que entender tanto lío he obtenido como respuesta: «Qué les folle un pez», pero bueno, a pesar de todo vamos a ver si te explico algo. Mira, para tu mejor entendimiento, los once partidos que juegan el partido te los clasifico, muy a mi modo en: «Muy importantes, mejorando lo presente» y en «Menos importantes, pero siempre dentro de un orden».

MUY IMPORTANTES, MEJORANDO LO PRESENTE: Son cinco en total. y : de estos te digo poco, ya sabes, son los dos de siempre. : son los socialistas del PSOE bañados por los aromas de Montserrat. : sus votantes se denominan republicanos, independentistas y socialistas, pero al parecer son distintos socialistas de los de PSC, no te líes. : sus votantes dicen ser independentistas, asamblearios, anticapitalistas, ecologistas y republicanos (estos verás que son unos de los que más cosas dicen ser), pero ten cuidado de no liarte, porque los de la CUP, aunque republicanos e independentistas no parecen ser lo mismo de republicanos y de independentistas que los de ERC. : entre sus características más importantes está la de que son los que la tienen más larga (la denominación me refiero) y más difícil de recordar (fíjate el lío de mayúsculas y minúsculas, guioncitos y acentos), te diré que por aquí con esta gente todo el mundo anda medio liado. : este es fácil, es un partido creado para estas elecciones. Hecho a medida. «Ad hoc», para que me entiendas, y que se formó por el PDEC y por el CDC, cuando tanto ERC como CUP no quisieron crear una nueva versión de la coalición Junts pel Sí. Cristalino.

Y ya está. Esperando que lo vayas teniendo todo mucho más claro, deja que te cuente ahora algo de los cuatro que forman el otro grupo, y no te preocupes que es todo mucho más facilito.

MENOS IMPORTANTE, PERO SIEMPRE DENTRO DE UN ORDEN: : nada, muy fácil... animalistas, ya sabes, los toros y eso. : fácil también, el nombre lo aclara todo (particularmente creo que explicando las cosas así, de forma tan sencilla, no creo yo que tengan mucho éxito en política, pero allá ellos). : no lo tengas en cuenta, según dicen es una candidatura hospiciada por ERC para esquivar una hipotética ilegalización del partido republicano por parte del Estado (vamos, que este cromo lo tienen «repe»). Y por último los de : que plantean un programa basado en la redistribución de la riqueza, la ampliación de la democracia y la defensa de la soberanía nacional y que en base a estos planteamientos, pues qué quieres que te diga, Bernard... qué quieres que te diga, majo.

Pues bueno, ya está. Espero haberte despejado todas las dudas que tenías. Antes de despedirme, permíteme que te pida un favor, Bernard, si consigues entender algo de lo que te he explicado, no dejes de explicármelo a mí. No sabes la cantidad de gente que hay por aquí queriendo saber de qué va esto.

Y este fue el correo que le mandé a Bernard y fue al apretar la tecla de enviar cuando pensé que todo esto le sonaría a mi amigo como le sonaron a la señorita extranjera las explicaciones que sobre el orden de la lidia le dio Manolo Morán. «El tercero torea el primero, el primero...». Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.