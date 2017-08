Las administraciones están ahí para hacer cosas por nosotros. Y es de agradecer que en ese intento hagan lo que puedan por gestionar bien sus dineros. Pasaron los años de palacios de congresos y calatravas, y bien que los purgaron ayuntamientos y demás. Pero de aquellos polvos vienen ahora barros de lo más peligrosos: el ahorro presupuestario como máximo bien y único fin. Gastar lo menos posible para cubrir los servicios imprescindibles, y cuadrar la hoja de gastos como sea. Lo cual, en el caso de los servicios públicos privatizados, acaba trayendo problemas, en primer lugar, para los trabajadores. Y en segundo, para los usuarios.

Lo del aeropuerto de El Prat de estos días es una puntita de un iceberg bien grande. El esquema se repite una y otra vez: un servicio sale a concurso empresarial. En ese concurso, las empresas se lanzan a tumba abierta a rebajar el presupuesto: un 20, un 25, un 30%. Como las empresas no han venido a este mundo para regalar, rebajar por el lado de los ingresos ha de equivaler a rebajar por el lado de los gastos. Y, a no ser que uno crea en milagros, eso equivale a pagar a tu personal lo mínimo imprescindible y, por otro lado, a hacer que tus servicios te cuesten también lo mínimo imprescindible. Las administraciones echan así a rodar un círculo vicioso que es realmente doloroso: devalúan indirectamente los sueldos y el bienestar de los trabajadores. Es una devaluación interior que en España nos está llevando por un camino peligroso. Si antes de la crisis ser 'mileurista' era un castigo, ahora parece una bendición. Pero no lo es: que las administraciones, al menos, no colaboren a hacer que tengamos que tragarnos ese cuento.