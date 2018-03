El chocolate del loro

Hacemeses y meses que les vengo diciendo que la situación de la hucha de las pensiones (perdón, de la huchita) es, y va a ser, cada vez más complicada. No hay dinero. Ni hay dinero para estas cosas ni hay derecho de que estas cosas ocurran. Nuestros políticos, en lo referente a este problemón, hablan y esperan, esperan y hablan. Ya saben: todos quietos que no son galgos... que son podencos.

Si les digo que andamos mal de «pasta», sé que nos les digo nada que no sepan. No tenemos mucho dinero y además debemos la tira. Para que se hagan una idea: España cerró el año con una deuda que se acercaba al 99% del PIB. Lo que quiere decir que para pagar lo que debemos tendríamos que estar todo un año trabajando, pero sin cobrar por nuestro trabajo. Repito: trabajando sin cobrar, o sea, justo al revés de lo que ahora hacen muchos.

Pero, como mal de muchos consuelo de tontos, también debo decirles que los españoles no somos los únicos que estamos en esta situación. En el quinteto de la muerte que forman los que más deben están también los norteamericanos, los portugueses, los italianos y los japoneses. El pelotón de los torpes, como aquel que dice.

¿Y qué hacer ante esta situación que nos roe y nos corroe? Pues lo primero de todo no ponernos nerviosos porque, a fin de cuentas y por ahora, todavía hay quienes al pedirles el dinero prestado nos escuchan, nos comprenden y, lo que es más increíble, nos lo prestan. Eso quiere decir que algo, aunque sea el pedir, parece ser que lo hacemos con bastante eficacia.

Situación insostenible. Aunque se cabreen los animalistas, hay que coger el toro por los cuernos. Hay que encontrar una solución y, por haber, hay hasta quien dice que ya la ha encontrado. Se apellida Sánchez y es el secretario general del PSOE. Y lo que propone este señor es tan sencillo como crear dos nuevos impuestos, uno a las transacciones financieras y otro extraordinario para la banca. Y aunque con esto se pueda llegar a tener resuelto el problema a mí, ante este plan, se me ocurren un par de observaciones, mejor dicho una observación y una pregunta.

La observación: si yo he entendido bien se trata de que, como el Estado no tiene suficiente dinero para pagar las pensiones, se llame a los bancos y se les diga que las paguen ellos. Es decir que como Pepe no tiene dinero para pagar a Juan, se llama a Ricardo y se le dice que lo que se debe que lo pague él. Bonita solución. Ya tenemos el problema resuelto. Ahora ya sólo hace falta encontrar a Ricardo 'El paganini'.

La pregunta: ¿Alguien ha pensado en la posibilidad de mejorar la situación económica empleando el viejo truco de gastar menos, para alcanzar mejores rendimientos? No es muy complicado. Quizás para algunos suponga algo de molestia, pero nada parecido a la molestia que supondría para muchos la quiebra del sistema de pensiones.

Y por otra parte, y gracias a la situación en la que estamos... ¡sería tan fácil encontrar algún sitio en el que ahorrar! Hace poco leí que: «... Desde el año 2005 el personal al servicio de las autonomías había crecido en 113.000 personas...» y yo me pregunto, ¿en esas Autonomías habrá subido también el PIB en la misma proporción?

Ya sé, no se molesten en decírmelo, que cuando alguien me lea pensará que este gasto del que les estoy hablando es el chocolate del loro, y llevará razón. Este, como otros muchos, (primas, compensaciones, coches oficiales...) es el chocolate del loro, pero, ¿saben cuál es el problema?, pues el problema es que aquí hay más loros que en el Amazonas. Loros y loras... se entiende. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.