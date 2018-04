Cerrar filas en falso El PP sabe que tendrá que improvisar una candidatura alternativa a la de Cifuentes y por eso tratan de que no se les revuelva Domingo, 15 abril 2018, 00:47

La insostenible peripecia de Cristina Cifuentes con su máster ha emplazado al PP reunido en Sevilla a decidirse entre una de dos: cerrar filas en torno a la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid como quien se aferra a un clavo ardiendo para evitar algo peor, o distanciarse de Cifuentes a riesgo de precipitarse en el abismo con quien parecía su mejor valedora para sostenerse en el poder de cara a los comicios de 2019. Una disyuntiva entre opciones igualmente fatales para el partido de Rajoy. El PP tuvo que aceptar ayer la puesta en marcha de la comisión de investigación parlamentaria exigida por Ciudadanos para mantener a Cifuentes en la presidencia. Pero tal salida anuncia meses tortuosos que la titulada y su partido podrían ahorrarse si se remitieran a las conclusiones que van exponiendo los responsables de la Universidad Rey Juan Carlos, con su rector a la cabeza. No hay constancia de que Cristina Cifuentes fuese acreedora a la certificación de haber cursado un master con notable, ni nada parecido. La pregunta siguiente es contra quién cree que lucha Cifuentes cuando insiste en ser más fuerte de lo que algunos piensan. El relato de que pugna, desafiante, contra los enemigos que la acechan en el PP madrileño y contra las inquinas de la bancada de las izquierdas en la Asamblea de Madrid es pura simulación cuando no es capaz de responder a la evidencia de los hechos. Es probable que en algún momento Cifuentes pensara que el máster en Derecho Autonómico no solo estaba al alcance de su experiencia política, sino que se situaba tan por debajo de su trayectoria institucional que el título le era debido. Ahora los populares se empeñan en digerir la crisis al modo en que los pecados veniales no trascendían del confesionario. Aunque saben que se verán obligados a improvisar una candidatura alternativa a la de Cifuentes para la Comunidad de Madrid; y por eso mismo intentan que la actual titular no se les revuelva.