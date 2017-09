La ceremonia del engaño secesionista

El interés de muchos catalanes por separarse de España parece que nos ha cogido por sorpresa porque, en el fondo, nunca lo habíamos creído; nos parecía una idea tan insensata, tan sin sentido, tan cruel, después de tantos siglos juntos, que nos negábamos a aceptarla. Ahora que el empecinamiento de los independentistas nos pone a las puertas del 1 de octubre, día del referéndum de autodeterminación o del referéndum que nunca existió, eso está por ver, nos hacemos la gran pregunta: ¿por qué?, ¿qué se ha hecho mal para llegar a esta situación?

Aunque no cabe duda de que los gobiernos del Partido Popular han tenido que hacer muchas cosas mal para que durante sus mandatos se haya disparado el número de catalanes independentistas, me sorprende aún más el desprecio de los que quieren la secesión hacia los catalanes que no la quieren y con cuya opinión no cuentan para nada.

Últimamente, hemos entrado en una dialéctica de la mentira, en la que nunca sabemos quien tiene razón, aunque podemos imaginarlo; el último episodio es el de la famosa nota de la agencia de investigación americana, la CIA, en la que alertaba de un posible ataque terrorista en Barcelona y, específicamente, en Las Ramblas. Un diario la da por cierta mientras que el independentismo catalán la niega. ¿No hay manera d

e saber quién tiene razón? Porque engañar a los ciudadanos es muy grave políticamente y, en países con gran tradición democrática, ha costado la dimisión a ministros y a algún presidente. Tenemos la sensación de que mentir, en política, es una epidemia, lo cual me hace recordar los versos del maestro Claudio Rodríguez, cuando dice: «(...) Que ruin tiña, / qué feroz epidemia / (...) Es la feria de la mentira (...)». Y es que estamos acostumbrados a que unos políticos digan que algo es blanco, sus opositores digan que es negro y los ciudadanos nos quedemos sin saber de qué color es. ¡Tan difícil es comprobar el color auténtico y que los mentirosos se vayan a la calle! Hay que acabar con esta podredumbre de la mentira, que no viene precisamente de Dinamarca, para que los ciudadanos recuperemos la confianza en nuestros políticos. Esta ceremonia del engaño es especialmente virulenta en Cataluña, donde todo tiene dos versiones, la del independentismo y la del unionismo. Unos dicen que España les roba y otros que les han dado cincuenta mil millones de euros; unos dicen que la culpa de todos los males es del gobierno central, mientras que otros lo achacan a la mala cabeza de los secesionistas; los unos culpan a la policía autonómica de mala praxis en el asunto de los atentados y a los gobernantes de no poner bolardos en Las Ramblas, en tanto que los otros echan la culpa a la falta de colaboración de las instituciones españolas. Si, es la gran ceremonia de la confusión, aunque esté dando buenos réditos a los secesionistas, que quieren cargarse de un plumazo la historia común, esa historia que manipulan a su gusto y se inventan, incluso en los libros de texto. Aunque ya avisaba el gran poeta Claudio Rodríguez: «La historia no es siquiera/ un suspiro,/ ni una lágrima pura o carcomida/ o engañosa: quizá una carcajada. (...)».

Creo que ya es hora de acabar con todo esto. Casi como sea.