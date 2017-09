CERCA, LEJOS

Era confortable pensar que todo sucedía lejos. Tan lejos como una pequeña reseña sin foto de la sección de Internacional del periódico que daba cuenta de una masacre en otro extremo del mundo con decenas de fallecidos. Los muertos son menos muertos si mueren en algún país que cuesta ubicar en el mapa y el color de su piel es distinto. Cuando los atentados cruzaron la frontera hasta Occidente, la perspectiva varió. El rostro del horror tenía rasgos familiares y los escenarios ya no resultaban tan ajenos. Las mismas calles, aeropuertos o discotecas en las que el espectador se había tomado fotos antes durante algunas vacaciones. Nadie fue Túnez, Irak o Pakistán, pero ahora todos éramos Berlín, Bruselas o Londres. Si las coordenadas del tiempo y la casualidad hubieran sido caprichosas, la víctima podría ser uno mismo o un conocido. Íntimamente, sin embargo, el miedo seguía siendo difuso. Los asesinos sólo eran lobos solitarios. Personajes marginales en barrios de extrarradio inoculados súbitamente por el radicalismo que habían pasado de trapichear con drogas a inmolarse. Hechos puntuales, jóvenes manipulables, una interpretación fanatizada del Islam. El atentado de Barcelona marca un punto de inflexión. Un yihadismo grupal que vivía a la vuelta de la esquina, hablaba español (y catalán), se había criado aquí, jugaba al fútbol en la plaza mientras pergeñaba cómo matar. Y lo más inquietante: los métodos para combatir otros terrorismos ya no sirven, porque esto ya no va de células aisladas y encender velas.