Cuando la cepa no nos deja ver la viña

Nos dirigimos a los viticultores para explicar la opinión de ARAG-ASAJA sobre los dos procesos de reparto de nuevas plantaciones de viñedo iniciados en 2016. Por la valoración de los agricultores sabemos que no han podido ser más desatinados, al excluir literalmente al viticultor profesional que tanto ha contribuido a generar riqueza en nuestros pueblos y en el conjunto de la región.

La primera conclusión que se nos antoja es si para este viaje hacían falta estas alforjas. Si era necesario salir del sistema de reparto anterior para llegar a un modelo de distribución que no gusta a nadie y menos a los profesionales. De hecho, algunos ya lo barruntábamos cuando en 2015 informamos a los agricultores sobre el desastre que se avecinaba con el nuevo sistema. Desde entonces, hemos pedido insistentemente a todas las instituciones con competencias en la materia que debía ser modificado.

La segunda conclusión que sacamos es que el Ministerio no ha tenido en cuenta las peticiones del sector de Rioja, ni ha mostrado la sensibilidad necesaria para aprobar unos criterios que no perjudiquen al profesional y no será porque desde ARAG-ASAJA no se le haya prevenido de los posibles problemas que ello conllevaría.

Por alusiones a las organizaciones profesionales agrarias (OPA), y en lo que respecta a la nuestra, en la entrevista que este diario publicó el pasado día 6 de agosto al titular de Agricultura, queremos aclarar las siguientes cuestiones:

- En ARAG-ASAJA somos partidarios de velar por la legalidad y de que se hagan los controles que sean necesarios, pero, el problema no está en la acreditación posterior de lo que se pide, que, por supuesto, tiene que hacerse, sino que viene de antes; viene de la decisión sobre quién puede acceder al viñedo y en qué condiciones, viene de los criterios de reparto. Lo que sucede es que el ruido mediático y político ha hecho desviar la clave del problema de plantear y sustituir lo que tenía que haber sido un proceso inclusivo y equitativo para todos, por un sistema de reparto malicioso que desconfía de los solicitantes que parecen de antemano culpables hasta que demuestren lo contrario.

- En segundo lugar, es falso que en ARAG-ASAJA nos negáramos a excluir los pastos como superficie admisible, de hecho, propusimos que solamente se admitiesen aquellas que tuvieran vocación agraria (tierras llecas cultivables que ahora no lo están) y se excluyesen aquellas que tuvieran valor ambiental y sobre las que nadie en su sano juicio plantaría viñedo. Le pedimos expresamente que separara el 'grano de la paja', pero no se hizo, por las razones que el consejero sabrá, dado que técnicamente era y es posible hacerlo.

- Resulta, además, contradictorio que si el estilo «habitual de la Consejería es pactar todas las cuestiones», en el segundo proceso (2017) sus responsables se recluyeran y decidieran actuar de manera contraria negando cualquier información. Pero ¿tan difícil son de explicar los criterios de reparto para que los entendamos todos?, ¿tanta desconfianza existe hacia los agricultores para no informar previamente por si fingen que cumplen pero no lo hacen?, ¿cómo se pretende que los expedientes estén mejor presentados si los solicitantes no conocen la información inicial para presentarlos correctamente?

- Con respecto al reparto de 2017, es cierto que las OPA y la Federación de Cooperativas acordamos inicialmente con la Consejería los criterios para poder ser considerado jefe de explotación, los cuales se publicaron en noviembre de 2016. Pero también es cierto que, posteriormente y sin previo aviso, se derogaron dichos criterios para sustituirlos por otros aprobados por el Ministerio, también sin previo aviso, por cierto, que todo ello se dio a conocer una vez abierta la convocatoria.

- Por otro lado, sabemos que la Consejería ha incumplido el plazo establecido para notificar a los adjudicatarios la superficie concedida en 2017 (el 1 de agosto) y que no se está informando correctamente a los solicitantes de las razones por las que se les ha excluido del reparto, lo cual les genera indefensión y frustración.

Para finalizar y con respecto a los criterios recientemente aprobados por el Ministerio, con la bendición de la Consejería, opinamos que no incluir a las explotaciones con más de 20 hectáreas de tierra es un ejercicio excluyente y sectario. Y no es que en ARAG-ASAJA queramos con esta crítica «primar a las explotaciones grandes», como dice el consejero, sino que no queremos excluir a ningún profesional. Criterios que, además, como él mismo sabe, discriminan a los viticultores riojanos a favor de los navarros.

En conclusión, en nuestra opinión las cosas se debieran y se podrían haber hecho mejor desde el principio. Es necesario para ello recuperar el diálogo con el sector a través de reuniones de trabajo, pues el consejero debe saber que las OPA, seamos buenas o malas a sus ojos, representamos a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra y somos las que mejor conocemos sus problemas y sus necesidades. Por ello, una vez más, pedimos al consejero la celebración de una reunión urgente para tratar este complejo asunto.

Y es que, como decía aquel, vivir para ver.