¿Y a cemento no olían?

Una pequeña historia para empezar: El hombre llegó a su trabajo a las ocho de la mañana. Había que descargar unos camiones de sacos de cemento y el capataz le pidió que se pusiera a ello. Toda la mañana estuvo descargando los sacos. Toda la mañana y toda la tarde. Un cuarto de hora antes de irse a casa el capataz le pidió que siguiera con su tarea durante un par de horas más. A las ocho de la tarde el hombre llegaba a casa. Antes de subir a su piso entró en el bar de la esquina y con toda placidez se bebió un vasito de vino sentado frente al televisor. Cuando entró a su domicilio su mujer, saliendo a recibirle, se acercó para darle un beso y, oliéndole, le dijo: Ya has estado bebiendo, ¿eh? Hueles a vino... El hombre se quedó unos segundos mirando a su mujer silencioso. Luego, entristecido, le respondió: María... ¿y a cemento no huelo? Sin comentarios.

Hemos leído hace poco que el Consejo Municipal de la ciudad de Los Ángeles ha decidido, por abrumadora mayoría, que el segundo lunes de octubre esté marcado en el calendario como el Día de las Gentes Indígenas y no como el Día de Colón, el famoso 'Columbus Day' que se celebra en el resto del país. ¿El motivo?, pues según ellos, que «lo sucedido en América durante el siglo XV y XVI fue lo suficientemente sangrante como para no ensalzar la figura de una figura histórica, responsable de un sufrimiento tan profundo que todavía sienten generaciones de pueblos indígenas» (sic).

¿El almirante Colón responsable de un profundo sufrimiento? ¡Pero hombre!, si de lo que fue responsable el almirante fue de llegar al Caribe el 12 de octubre de 1492. ¡Qué nos vienen ahora con milongas estos americanos de 'The Angels', que es como ahora se llamaría su ciudad si no fuera por Castilla!

¿Pero qué está pasando? ¿A qué vienen estos permanentes ataques a la obra del descubrimiento, evangelización, conquista y colonización de América? Que las cosas, con los ojos del siglo XXI, hubieran podido hacerse mejor, es innegable. Que lo que se hizo es una de las grandes epopeyas de la humanidad, también. No se puede acusar a la Corona de Castilla por su comportamiento. En la historia quedan, por ejemplo, sus leyes proteccionistas (únicas en su género y en su fecha) para dar testigo de lo que estoy diciendo. Sin duda que algunos, o quizás muchos, de los protagonistas de aquella época no tuvieron el comportamiento caballeresco y cristiano que de ellos cabía esperar. Pero siempre fueron casos aislados, numerosos si se quiere, pero individualizados.

Y es ahora, quinientos y pico años después, cuando algunos, revolviéndose en el mismo magma de ignorancia que nuestros afiliados de la CUP (también esos han declarado sus deseos de quitar del paseo de las Ramblas el monumento a Colón), vienen diciendo que no hay que homenajear al bueno de don Cristóbal. Y ya saben cómo es esto... habló Blas, punto redondo.

Y es que, como españoles, no tenemos remedio. Hay que reconocer que la autoflagelación es lo nuestro. ¿Se imaginan ustedes la comida de coco que nos habrían metido los americanos si esa epopeya de la humanidad hubiera sido protagonizada, por Hopalong Cassidy o el Llanero Solitario en lugar de por Hernando de Soto o Álvar Núñez Cabeza de Vaca? ¿Se imaginan?

Pero es que, además de todo lo anterior, resulta que estos angelinos americanos, en su atrevida ignorancia, no tiene reparos en juntar churras con merinas, acción esta que les imposibilita a caer en la cuenta de que no todos los que pasaron a aquellas partes fueron crueles soldados. También en el descubrimiento y conquista hubo hombres de leyes, como aquel notario llamado Jiménez de Quesada o personajes de la categoría intelectual y humana de fray Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano (¡siempre los franciscanos!) de entre cuyos escritos destaca 'La historia general de las cosas de la Nueva España', verdadero monumento etnográfico, sin precedentes comparables en ninguna lengua.

Así que, ya lo saben señoras y señores de Los Ángeles, por el más elemental sentido común no sería malo que buscasen a alguien que les explicase que en esta epopeya americana hubo conquistadores y también exploradores y descubridores. Porque, ¿qué fue lo que conquistó Cristóbal Colón? o ¿qué fue lo que conquistaron Ponce de León o Francisco Vázquez de Coronado? ¿Se lo digo...? Nada. No conquistaron nada. Uno descubrió el Nuevo Mundo, otro fue el descubridor de La Florida y Vázquez de Coronado, precisamente Vázquez de Coronado, fue quien estuvo pateando las tierras que ustedes pisan ahora hasta que se marchó a descubrir los inexistentes reinos de Cíbola y Quivira para acabar descubriendo el Gran Cañón del Colorado. ¿Les suena...? Mesura, angelinos y angelinas, mesura, afiliados de la CUP, mesura en la opinión.

Pero, en fin, para qué seguir. Hasta aquí llego. Dejemos pues cada cosa en su sitio y, antes de hablar del comportamiento de los héroes que protagonizaron esa epopeya, acordémonos del descargador de sacos del primer párrafo de nuestra historia y preguntémonos: qué pasa... todos aquellos hombres que pasaron a aquellas partes... ¿a cemento no olían? Hora va siendo ya de reconocérselo. ¿O no? Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.