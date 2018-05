Catálogo de afrentas

Es difícil decantarse por un sólo tema sobre el que reflexionar en una sociedad tan agitada. Se producen tantos sucesos y se generan tantas discutibles afrentas cada día que es un dilema decidirse y escoger alguno para abrirlo como un melón y, en estas breves líneas, diseccionarlo y exponer los males que nos aquejan, cuando por otra parte hay tantas cosas positivas como las que esta sociedad actual posee y que tan escasamente se valoran, pero que disfrutamos en mayor o menor medida casi todos. Si pongo por caso esa azuzada rebelión de los pensionistas y esas exigencias que desde hace un breve tiempo protagonizan una parte de ellos, no necesariamente mayoritaria, uno no puede dejar de sentir extrañeza por las demandas que expresan, más aún si se trata del País Vasco y en concreto de los de Bilbao, que perciben las pensiones más altas de toda España (no sé por qué) y proporcionalmente de la más altas de Europa. Lo que no quita que haya también pensiones muy bajas, aunque cabe preguntarse si son consecuencia de una escasa cotización por pocos años trabajo o por una actividad sin cualificación laboral y, por tanto, de bajo salario. Pero al final, es el Estado el que hace posible que de manera ajustada a las cotizaciones que se aportaron se perciba una cantidad mensual que sale de una caja única a la que propios y ajenos contribuyen durante sus años de trabajo. Sin olvidar a los que cotizaron poco o nada, que también pueden recibir lo que se llama pensión no contributiva, o lo que es lo mismo, casi gratis total.

Otra situación que me produce muchas dudas es el de la reivindicación sobre el sistema público de salud, con esas frecuentes manifestaciones, todos unificados con sus correspondientes camisetas blancas, en las que se denuncian cosas diversas, posiblemente ciertas algunas de ellas, pero con escasa verdad o fundamento otras muchas. Pero ahí están con ademán impasible y con unas demandas a veces rayanas en la soberbia, denunciando dudosas carencias y olvidando el gran servicio público sanitario que todos percibimos gratuitamente, sufragado con fondos públicos, es decir, con nuestros impuestos.

La enseñanza pública no le va a la zaga. No es infrecuente cruzarse con manifestaciones de los que se uniforman con camisetas verdes, con eslóganes que aparentemente buscan mejorar el sistema educativo. Y que con sus matices y con la dispersión ideológica propia de un país tan plural tratan de imponer determinadas visiones sobre la educación, llegando incluso a querer, pongo por caso, cercenar la libertad que encierra el que algunos colegios concertados tengan clases separadas por sexo, intento tumbado por el Constitucional recientemente.

Tampoco olvido el fanatismo de lo que ahora entienden como feminismo algún sector de la sociedad, con actitudes y protestas públicas que asustan por su agresividad y que dibujan un panorama que, lejos de aproximar y lograr derechos naturales tales como la igualdad de todos, hombres y mujeres, más parece la imposición de un matriarcado de unas amazonas, que fustigaran a los hombres por el solo hecho de serlo. Y que han desvirtuado con su violencia verbal una sentencia provisional, tal vez imperfecta (serán otras instancias judiciales quienes lo decidan) como ha sido la del juicio sobre la llamada 'Manada', tratando de imponer una venganza callejera, una rediviva y antidemocrática ley del Talión.

Y puestos a hablar de fanatismos, cómo no mirar hacia Cataluña y a esa colección de personajes imposibles que conforman el xenófobo nacionalismo, con esa última barbaridad perpetrada por todos los cómplices que lo secundan, al elegir a un esperpento político, a un títere, a un peligroso imbécil en suma, otro más, como presidente de esa región.

Como pueden ver, un catálogo abundante y complejo, en el que resulta difícil escoger y eso aun dejando muchos temas en el tintero.