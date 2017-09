Una casa para los hijos de Juana

Juana está en su casa. Con sus dos hijos. Nadie sabe por cuánto tiempo, y hablo del tiempo porque si algo está claro en este caso es que si hay justicia, si se están aplicando las leyes, se están aplicando mal y fuerza de plazo.

No puede ser que en los tiempos que corren, con los antecedentes que tenemos en este país, con treinta y seis víctimas mortales por violencia machista en lo que va de año y con dieciocho menores de edad que se han quedado huérfanos por estos delitos, Juana Rivas tenga que pasar por este calvario mientras su caso se resuelve a destiempo traspapelado entre tribunales españoles e italianos y ajeno a un sistema democrático, el nuestro, que se supone que ofrece las garantías suficientes para que los menores estén protegidos siempre que hay un caso de violencia de género. Mientras perdemos el tiempo en burocracias aquí están los datos; la cifra de menores víctimas mortales de la violencia machista aumenta de manera alarmante. Veintisiete desde 2013, primer año en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad incluye a los menores muertos como víctimas de esta lacra.

Creo que no hace falta que les ponga en antecedentes porque, desgraciadamente Juana Rivas viene siendo noticia en los últimos días, y apertura de todos los telediarios y periódicos. Pero por si acaso, permítanme que les refresque la memoria.

Juana está en libertad provisional, después de que un juez le haya escuchado, y en contra de la prisión provisional que pedía para ella el fiscal y desestimando también las medidas solicitadas por el padre de sus niños, de once y tres años. Pero el meollo del asunto sigue sin resolver. La batalla judicial con su ex sigue abierta, pleiteando por mantener a sus hijos en España o en Italia. Refresquemos pues la memoria.

Arcuri, padre de los niños, fue condenado por maltrato en 2009 por primera vez cuando la pareja vivía en Granada y se le impuso una orden de alejamiento de un año y tres meses. Es en 2013 cuando la pareja se da una segunda oportunidad y ahí nace el segundo hijo, ya instalados en Italia. En mayo de 2016 Juana tras sentirse «insultada, vejada y agredida» decide volver a Granada, donde viven su madre y su hermana y nunca más vuelve con su marido. Se acabó. Y en julio, presenta ante la Guardia Civil una segunda denuncia por malos tratos contra él, denuncia que llega a los tribunales italianos un año más tarde. ¿Por qué este retraso? Nadie da una respuesta lógica, parece ser que la traducción de la denuncia lleva su tiempo...

Más allá de los informes psicológicos realizados al hijo mayor de Juana, en el que se han apuntado conductas agresivas hacía la madre por imitación al padre, según emitió el equipo de atención psicológica del ayuntamiento de Mairena (Granada), lo que está claro es que en este caso falta seriedad, rigor y formación en materia de género. ¿Por qué no hay un informe sobre la situación de los menores aplicado a la legalidad, por qué no se han reconocido los avances legislativos derivados de la reforma de ley de la violencia de género de 2004 y que entraron en vigor en 2015 y que reconocen que los hijos de las mujeres maltratadas también son víctimas?, ¿de qué sirven los avances sobre el papel si los juristas miran hacia otro lado?, ¿por qué no se reconoce el convenio de Estambul de 2011 en vigor tanto en España como en Italia que dota de medidas de protección especial a los menores en esta situación?, ¿dónde quedan las protecciones y garantías del convenio de menores?

Con todos estos mecanismos legales a favor de Juana Rivas, de sus hijos, y de la protección de esta familia, una jueza de Granada entiende que ni la violencia sobre Juana, ni la condena de su marido ni los hechos probados, ni la sentencia condenatoria por malos tratos repercuten en estos niños de tres y once años y entiende que el hecho de que Juana llevase 28 días recluida en casa de toda esa gente que quiso apoyarla bajo el lema #Juanaestáenmicasa, y se negase a entregar sus hijos a su marido maltratador era motivo suficiente para ponerla en búsqueda y captura. La fiscal pedía para ella cuatro años de cárcel y hasta diez de inhabilitación de la patria potestad. Finalmente, Juana se presenta ante un juez y tras prestar declaración siente que alguien la escucha por primera vez y sale del juzgado liberada, entre lágrimas, en libertad y sin cargos. Sintiéndose vencedora de una batalla que lamentablemente no se ha librado. «Me voy a casa con mis hijos», dijo. Pero ¿hasta cuándo?

El sistema democrático debe de estar vinculado a la formalidad, sí; pero debería estarlo también a los derechos humanos y a los avances legales. Juana tiene orden judicial desde ayer de entregar el lunes a sus hijos al padre en un punto de mediación familiar. Otro ultimátum. ¿Dónde está la casa de estos niños?