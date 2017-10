La zona sur de Logroño, abandonada en San Mateo

El señor Sainz ha recurrido al viejo sofisma de la estadística para explicar lo que no puede. Un rico come un pollo diario; un pobre no come nada. El resultado estadístico es el normal: rico y pobre comen cada día medio pollo. Veamos. De qué me vale una participación de 60.000 personas en el cohete, y más de 3.000 en el «pisado» de la uva, cuando en mi barrio las fiestas han pasado de largo. Y además se autoalaba de los éxitos de los actos alejados del centro. Este señor no pisa calle. Y lo peor es que pago mi medio pollo de impuestos pero no me como ni un muslito.

Entre en mi barrio, señor Sainz, en la calle Huesca, durante San Mateo, y comience a contar eventos festivos: cero patatero. Pase por Pérez Galdós: cero programas. Vaya por Duques de Nájera y lo mismo: más cero patatero. Las Gaunas y Primero de Mayo acogieron una comida de hermandad y baile de veteranos, y una actividad infantil de «jugamos al voley». ¿Pero usted cree que esto es serio?

Lleno diario en la plaza de toros en noche de conciertos, me parece estupendo, pero ¿qué hay de lo mío? Le dije que usted nos había suspendido la única degustación en la calle Somosierra, pero se la trae al fresco. Solo espero que no continúe, ni como nefasto y funesto concejal en el Ayuntamiento, ni como responsable político, ya que es la única solución para que en Logroño existan unas fiestas para todos.

Y la parte sur de Logroño comprende el área desde Pérez Galdós, pasando por las Gaunas, dirección Islallana, por colocar una referencia, y para que no se pierda en el camino.

El nombre de la nueva jefa de servicio de museos, y por tanto directora del Museo de La Rioja, es María Eugenia Santos González y no María Eugenia González Santos como, por error, publicábamos en la edición de ayer.

cartas@larioja.com