World Pride Madrid 2017

Este tema viene causando gran polémica durante los últimos meses. Y es que este año, Madrid se ha convertido en la sede europea a favor de la igualdad de derechos para homosexuales, transexuales y bisexuales con las siglas LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) y muchos lo ven como una «excusa» para festejar y ganar dinero. Con el lema «Ames a quien ames Madrid te quiere», la capital abría sus puertas otro año más al inicio del verano, pero con una diferencia y es que este año se pasaría a llamar World Pride, a nivel mundial. Además este año se cumplen 40 años de la primera manifestación del Orgullo LGTB en España, en plena Transición y después de cuatro décadas de dictadura y represión para todo este colectivo, por fin podemos hablar de libertad en un país que todavía esta dañado por una dictadura no muy lejana. Y es que no hay que olvidar que la homosexualidad sigue estando criminalizada y perseguida en 72 países. Por eso hay que sentirse orgullosos de que España sea actualmente uno de los países más avanzados y tolerantes en su legislación sobre la igualdad de derechos para este colectivo. El World Pride no solo es una fiesta, sino que es una marcha reivindicativa donde más de un millón de personas se han lanzado a las calles y marcará un antes y un después en nuestra democracia.