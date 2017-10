¡Viva España y Catalunya!

Barcelona, ¿dónde estás? Tu pluralidad, tu diversidad, tu gente, tus rincones... en definitiva, tu esencia. Hace meses que parece que el sol no brilla igual aquí. La sombra del odio y el rencor ha conseguido nublar la vista de toda la gente que recurre al rechazo y a las constantes divisiones motivadas por ideologías radicales.

El domingo, por primera vez me he sentido arropada por un pueblo entero que ha tomado de una vez la iniciativa de salir a las calles para hacerse oír. Hoy no había divisiones partidistas, ni tensiones. Hoy éramos una mayoría que llevaba mucho tiempo en silencio y, por fin, ha despertado. Hagamos que se nos escuche y que se frene de una vez por todas esta corriente golpista que solo ha conseguido enfrentar a familias, amigos, vecinos, compañeros... vendiendo unos ideales falsos, ambiguos y dictatoriales. Dejemos de confundir conceptos. Hoy hemos demostrado que no hay rechazo a Cataluña. Hemos demostrado que no estáis solos. Queda mucho por hacer, hagámoslo juntos.

Recuperemos la cordura.

¡Viva España! y ¡visca Catalunya!