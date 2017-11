Otra visión de los carriles bici en Logroño

Me gustaría ofrecer mi opinión sobre el carril bici de Logroño, algo que considero innecesario en una ciudad y menos en una como Logroño, porque es pequeña y no está preparada para prestar este servicio a los ciudadanos. Lo hecho hasta ahora ha sido una pérdida de tiempo y de dinero. Las más de las veces, la bicicleta se utiliza no como un medio de transporte si por deporte o hobby y sería mejor hacerlo en la naturaleza, en los parques y no ocupando espacio de la ciudad. Lo veo más un peligro para peatones y conductores. Además, como medio de transporte público ya tenemos los autobuses urbanos, cada vez más preparados para no dañar el medio ambiente.