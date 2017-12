La Virgen de la Esperanza, patrona y modelo

La fecha del 18 de diciembre señala a los logroñeses la festividad de su patrona la Virgen de la Esperanza, cuya preciosa talla nos espera y acoge a los pies del altar mayor de la parroquia de Santiago el Real.

Hace ya unos años me ofrecí como voluntaria participando en algunas actividades llevadas a cabo por la misma parroquia. La enfermedad de mi marido me mantuvo a distancia de aquellos proyectos, pero no los alejó de mi afecto, por eso esta mañana (ayer) a primera hora he acudido a Ella, la patrona de Logroño, en gratitud por su constante cuidado en momentos duros y difíciles, por su ternura y por su amparo.

Se trata de fuertes corazonadas, o quizás intuiciones, pero para mi son reveladoras de realidades, que tienen que ver con una búsqueda y comprensión nueva de la persona, en la que destaque el respeto y la confianza, la cercanía y la voluntad de servicio, frente a otros intereses, como digo, en mi representan firmes corazonadas que me atrevo a depositar en su regazo, con la esperanza de que Ella, modelo de amor y entrega, las reciba y guarde siempre.