¿Víctimas o asesinos?: Cómplices

Desgraciadamente todos los días nos llegan noticias de muertes violentas -a veces acompañadas de violaciones o torturas- acaecidas en todas las partes del mundo. Pero el grado de nuestra reacción emocional es muy distinto si se trata de crímenes cometidos cerca de nosotros o lejanos. O si la víctima se individualiza en un menor. Cuando los medios de comunicación recogen morbosamente imágenes o declaraciones de parientes próximos, es cuando nuestra sensibilidad se desborda.

Es cierto que reacciones primarias como que todos somos la víctima o las víctimas son inexactas. No hemos sufrido sus penalidades, ni nos han quitado la vida. Podemos, sí, acongojarnos y manifestar nuestra solidaridad con ellas y con sus familiares. E intentar ponernos en su lugar y de vivirlo vicariamente, llevados de una empatía muy humana.

He leído la postura contraria de quien afirma que todos somos los asesinos, pues es el sistema del que formamos parte el que los produce. Así como la reacción indignada de quien rechaza tal solidaridad y defiende el capitalismo, pues su alternativa, el comunismo, es inhumano y ha fracasado.

No todos matamos, claro . ¿Pero no somos cómplices -con nuestro silencio, nuestro voto, nuestra resignación...- de un sistema que mata? ¿Trabajamos por un nuevo sistema -postcapitalista- basado no en la explotación y en la competencia, sino en la cooperación y en la sororidad?