Tomadura de pelo con el empleo

«La creación de empleo registra su mejor dato en los últimos 12 años». La noticia la pudimos leer hace unos días, pero tiene otra parte negativa: «Más del 90% de los contratos de 2017 fueron temporales», y «buena parte de este aumento del empleo se debe a contratos temporales y trabajos a tiempo parcial»... En todas las reformas laborales se ha ido abaratando el despido con la excusa de «acabar con el trabajo temporal y estabilizar el empleo. No me cuadra: ¿cómo es posible que se abarate el despido cada vez más y la precariedad laboral siga campando a sus anchas? Esto no es lo prometido; ésta es una de las mentiras que nos cuentan los partidos mayoritarios (PP y PSOE), los sindicatos (UGT y CC OO) y las organizaciones empresariales (CEOE, CEPYME).

De la misma forma que la firma de esas reformas laborales se lleva a cabo con todo bombo, les exijo desde estas líneas que salgan a la palestra todos juntos para explicar a la ciudadanía por qué nos han mentido, otra vez más, a la cara. Para seguir con ese altísimo porcentaje de temporalidad no hacía falta abaratar el despido...