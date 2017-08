Tardanza de la grúa de la Policía Local

El pasado domingo llamé a Policía Local a las 23.09 horas porque había un coche aparcado en la puerta del garaje correspondiente a Los Lirios 3, 4 y 5. Me dijeron que la grúa estaba ocupada y que tardaría. Llamé a las 23.30 y me dijeron que la grúa vendría pronto que ya había descargado el coche que estaba cargando antes, le dije que un vecino había podido acceder al garaje a través de la acera y me autorizaron a hacer esa maniobra ilegal.

Eran las 00:05 me asomé y el coche seguía allí aparcado y vi a otros vecinos llamar también a la grúa.

Volví a llamar y me dijeron que había pasado pero que no había ningún coche aparcado (como si fuese un mentiroso), a los pocos minutos me volví a asomar y los eficaces de Policía Local habían localizado el garaje y atendido la solicitud, en total hora y pico para la incidencia.

Me parece penoso que estos agentes reclamen subidas de sueldo cuando no se saben ni los mapas de Logroño, cuando son incapaces de encontrar un coche mal aparcado en la Calle Teruel aunque les hayas dado la matrícula, la marca y la dirección, porque les dejé muy claro que se trataba del garaje de Los Lirios 3, 4, y 5 que se accede por calle Teruel. Penoso, que les bajen el sueldo o que los despidan, por favor...