Softwaresversus trabajo

Me gusta estar al tanto de las novedades tanto de ciencia como de tecnología, pero he visto algo últimamente que me ha puesto los pelos de punta: existen, hasta donde he leído, dos prototipos, y , que son unos auriculares inalámbricos que con tan sólo colocarlos en el oído son capaces de traducir, en tiempo real, la friolera de hasta treinta y siete idiomas; si el hablante de otra lengua lleva insertado otro dispositivo, se le traducirá, igualmente, a su lengua materna.

Me pregunto, cuando se comercialicen, qué será lo que ocurra con los profesores, las academias, las Escuelas Oficiales..., que se dedican a enseñar idiomas; y no quiero ni pensar en las salidas profesionales de los futuros filólogos. ¡Y lo que me reía yo leyendo al novelista visionario Douglas Adams, y su , en la «Guía del autoestopista galáctico»!

¿Será lo próximo un que, mediante algoritmos, tras formular una serie de preguntas en causas criminales a investigados, testigos, acusadores y profesionales forenses, y tras implementar programas estocásticos periciales, impriman en papel oficial un veredicto inapelable, por perfecto e irrebatible?

No hablemos ya de los robots que han ido sustituyendo , a la mano de obra; por eso ahora se nos quiere «vender» nuevas profesiones, y hacer de la creatividad humana y el emprendimiento la panacea para lograr un empleo de calidad.

Estoy seguro de que ingenieros inventarán programas, y a su vez éstos crearán otros, mucho más creativos que los ideados por la inteligencia humana. Ni los profesionales del ni del , ni artesanos, ni trabajadores cuyo capital es la mano de obra, deberían quedarse impasibles, pero... No quiero ser agorero, ni vidente, pero preveo oscuro futuro a las nuevas generaciones. Yo no tengo soluciones, pero ojalá a alguien con gran peso específico se le ocurra algo: somos muchos millones de personas que tenemos la costumbre de comer todos los días, al menos..., aquí.

Desde ahora voy a estar más al tanto del arte, música y literatura: para no perder la esperanza.