También es RiojaFelicitaciones por el cohete

Mis más sinceras felicitaciones a la Sra. alcaldesa de Logroño y al concejal de Festejos por el disparo del cohete 2017. Un año más han demostrado cómo hacerlo expresando las peculiaridades y las señas de identidad del pueblo de Logroño en particular y del sentimiento riojano en general, como no podía ser de otra manera.

No faltó el himno de Logroño, el folclore de la Rioja y las canciones populares propias de las fiestas locales, y todo ello aparejado con la música más actual para regocijo y agrado de la juventud más exigente.

Enhorabuena por haber pensado y dar gusto a todo el elenco de la población, bebes, niños, adolescentes, juventud, personas de mediana edad y personas de edad avanzada. El cohete de 2017 puede hacer gala de haber demostrado lo más específico, peculiar y propio de las fiestas de la vendimia.

No cabe duda de que así se hace patria. «Logroño es peculiar». Tal vez, el próximo año nos sorprendan con una réplica de la tomatina de Buñol, muy propio, muy nuestro y muy tradicional en esta tierra. No, evidentemente no es posible la tomatina, no sería compatible con el lema de «un cohete limpio», es decir un cohete limpio de vallas adentro de la plaza del Ayuntamiento.

Sra. alcaldesa, me parece muy bien que Ud. mire por el espacio que ve desde la ventana del Ayuntamiento y que barra para su casa, pero sin echar la mierda al espacio de los demás. No es ético que prohíba el botellón en la plaza del Ayuntamiento y que lo permita, lo consienta y lo provoque en los aledaños del mismo, eso es en primer lugar aplicar un trato de favor a sus intereses propagandísticos, mentir a la ciudadanía y una dejación de funciones en el cumplimiento del lema del que tanto se jacta de haber cumplido «un cohete limpio».

No me cabe la duda de que la Sra. Alcaldesa nos volverá a sorprende con un singular cohete en el 2018.

Leo en la sección del Teléfono del Lector un titular que dice «Hay que consumir vino elaborado en La Rioja» y el diario (21.09.17) aporta las llamadas de dos señoras enfadadas, digo yo, porque les sirvieron vino de la llamada Rioja Alavesa en estas fiestas de San Mateo. Con todo respeto, difiero del parecer de estas dos riojanas. No dividamos, señoras, no pongamos más tabiques entre unas tierras y otras y menos en este caso pues tanto los vinos de un lado y de otro del Ebro son riojanos. ¿O es que creen que en Vascongadas no se consume nuestro vino sonserrano, o de las riojas alta, central y baja? Pues yo les digo que sí, que cualquier bar o restaurant que se precie tiene vinos de toda la Rioja y de toda España.

Lo que importa es la relación precio/calidad y, por favor, no levantemos muros artificiales y menos en estos momentos tan difíciles. Claro que cada uno tira para lo suyo pero con la mente abierta para saborear vinos de cualquier rincón hispano aunque nos decantemos preferentemente por el nuestro. Y al decir nuestro incluyo la llamada Rioja Alavesa pues al fin y al cabo son riojanos aunque el devenir histórico nos hizo la faena de dividirnos artificialmente. No alimentemos esta división.

