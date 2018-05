La Rioja no le debe nada al Estado

Dicen que aún debemos 138 millones al Estado. Supongo que la misma obligación tiene La Rioja de devolver lo que supuestamente recibió de más hace algunos años que la tiene el Gobierno central de pagarle a La Rioja lo que le adeuda desde hace años por el efecto frontera.

Si tú me debes y yo te debo, hagamos una permuta, una deuda por otra y todos tan contentos.

Ya es hora de que el Estado se haga cargo de la deuda histórica que tiene contraída con La Rioja. No podemos seguir aceptando que reconozcan su deuda y no pase nada. Así lo recogía este mismo periódico hace unos años: «El departamento de Cristóbal Montoro subraya que la previsión de ingresos por parte de la comunidad a cuenta de los perjuicios generados por el régimen fiscal de Navarra y el País Vasco asciende para este año -al igual que en el 2015- a un total de 18 millones euros». «Esa dotación no se encuentra prevista en los Presupuestos Generales del Estado del 2016», avisaba sin embargo el Ministerio al Gobierno de Ceniceros.

Se ríen descaradamente de nosotros, nos dejan sin nada y no hay la más mínima queja o reclamación. Ya está bien de abuso, mangoneo y sumisión.

¿Por qué tenemos que pagarle a quien nos debe? Hay que sentarse y hacer cuentas. No debemos dar un euro hasta que esto quede claro. A ver si defendemos de una vez lo que es nuestro. Si seguimos dejándonos pisar, no podremos avanzar nunca. El moroso es el Estado.