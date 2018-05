Retrasos y anulaciones en las citas de Cardiología

Lo del servicio de Cardiología en Logroño es para denunciarlo. Me explico. En setiembre, el médico de cabecera solicitó cita para un paciente para una resonancia de corazón. Se le dió cita para el día 18 de enero. En esa fecha no se pudo realizar la prueba y se le emplazó al paciente para el 2 de mayo. A día de hoy, 23 de mayo, y una vez realizada la prueba en cuestión, le dicen al paciente que no tiene cita para el cardiólogo, que... ya se verá. Y digo yo: esa prueba tendrá una caducidad, no?. Y el enfermo también. Porque hablamos de un tema delicado como es una enfermedad coronaria.

Así está nuestra sanidad porque, claro, el dinero se destinada a cualquier cosa en vez de a contratar personal y a mejorar nuestra sanidad pública, repito pública, porque al final lo que quieren por lo visto es que vayamos todos a pagar a la privada.