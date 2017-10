Rencor ¿sin remedio?

Las columnas de Pablo Álvarez me suelen parecen equilibradas, pero la del día 22, titulada 'Nos odiamos', me parece imprescindible de leer para atenuar ese rencor, quizás sin remedio, que se ha establecido desde y hacia Cataluña.

Pablo atina cuando dice «el odio en grupo siempre es mentira» o «durante demasiado tiempo ha habido gente interesada en que nos odiáramos». La población, particularmente la catalana, ha sido instrumentalizada para que odie en bloque. No caigamos en el juego político que con el discurso victimista por un lado pretende conseguir más poder e impunidad y que con el discurso autoritarista por el otro pretende que ninguna comunidad se le suba a la chepa. Dialoguen sin chantajes de separación ni amenazas de uso de la fuerza.

Sumar es bonito. Yo soy tan logroñés como riojano, como español, como europeo, como occidental, como terrícola si me apuran. Y ser cada una de esas cosas no me impide ser todas las anteriores. ¡Ah!, y también estoy muy orgulloso de mi barrio.