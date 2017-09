Siempre que algún movimiento nacionalista pone sobre la mesa la separación del estado español, hay amigos a los que le surgen dudas y me preguntan sobre mi postura como regionalista.

Ya en otras ocasiones he explicado que precisamente la diferencia entre la ideología regionalista y nacionalista radica en eso, en que los regionalistas no cuestionamos la unidad de España como nación; si no fuera así, yo no sería regionalista.

Los regionalistas no queremos ni secesión, ni independencia, ni procesos soberanistas, ni ruptura, ni separatismo, ni desconexión; luchamos por los intereses específicos de La Rioja, siempre dentro de la ley y en base a la descentralización de la administración del Estado en comunidades autónomas.

El que luchemos con coraje por lo que es justo para los riojanos no nos convierte en nacionalistas, para mí es un orgullo pertenecer a una formación que se esfuerza por conseguir lo mejor para los suyos, de hecho, la diferencia en la fuerza que genera la unión de los habitantes de otras comunidades para defender su intereses ha creado desigualdades entre regiones y nuestro principal objetivo es acabar con ese agravio comparativo en que han sumido a La Rioja. Qué mayor muestra de unidad que perseguir desde el regionalismo la igualdad entre todos y en todo.

Espero haber dejado claro que el Partido Riojano defenderá a ultranza los intereses de los riojanos siempre dentro del orden constitucional y sin ningún afán separatista.