El recuerdo de José Soto

Recientemente ha fallecido don José Soto, sacerdote de Santiago el Real. En estos momentos me gustaría destacar un aspecto que las personas cercanas a él reconocerán como suyo: era el acompañarse siempre de la lectura del periódico mientras realizaba el recorrido de casa a la parroquia. Me llamaba la atención que prefiriese la lectura del mismo a esos requerimientos que siempre se presentan de improviso en nuestros recorridos; me gustaba sorprenderle y de algún modo invitarle a desviar la atención durante unos instantes, pero puedo confirmar que supo

mantenerse bastante fiel a esa preferencia. Ahora, teniendo Todo el Ser a la vista, le corresponde ya la visión privilegiada que a nosotros todavía nos aguarda.

Descanse en paz, don José.