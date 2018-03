En recuerdo de Gustavo Bueno

Escribo sobre la información que D. Javier Albo ofrecía hace algunas fechas en torno a la discusión en el Pleno de Santo Domingo sobre la dedicatoria de una calle a nuestro paisano Gustavo Bueno.

Cierto que quien ha recibido la distinción de Hijo Predilecto de su ciudad ya posee el máximo honor que se puede tributar a una persona por parte de la ciudad en que nació. Cierto que dedicar una calle a tal persona, desde el punto de vista honorífico, sería como distinguir con el nombramiento de Brigada de Intendencia a un Teniente General de Ingenieros. Pero también es cierto que la persona, obra y trascendencia del pensamiento de D. Gustavo Bueno no merecen ser tratadas del modo que se ha hecho en ese Pleno, a pesar de que no faltaron intervenciones muy honorables al respecto.

Dedicar una calle, o un busto, o un jardín a Gustavo Bueno sería, en todo caso, un orgullo más para la ciudad que para él mismo. Pasarán cien años y se borrará el recuerdo de quien esto escribe y de quienes forman parte del Pleno Municipal, pero en las Universidades se seguirá estudiando el pensamiento y la obra de Gustavo Bueno y, como él presumió siempre, se dirá que nació en Santo Domingo de la Calzada. Es denigrar la persona y la obra de Gustavo Bueno someterlas al tamiz de las ideologías políticas. El único tamiz al que se puede y debe someter la obra de nuestro paisano es la razón y la racionalidad, al esfuerzo por conseguir explicar nuestro mundo y la realidad del hombre desde la razón... y ello le llevó a ser un crítico tan profundo como radical de ideas e ideologías, en raíz, manipuladoras del hombre. Como han reconocido muchos expertos en filosofía, Gustavo es el único filósofo español que ha construido un sistema filosófico. A pesar de ciertas imágenes de Gustavo, pretendidamente distorsionadoras, al menos por lo que a mí respecta, puedo decir que era una maravilla y un privilegio escucharle y dialogar con él, incluso cuando en algunos momentos se disentía, siempre que la disensión fuera respaldada por esfuerzos de racionalidad y razonabilidad. La obra de Gustavo, como todo gran sistema de pensamiento, es un continuum; es un proceso en el que la reflexión y la profundización en ideas y principios va modelando y perfilando caras y aristas hasta conseguir una realidad a la vez poliédrica y, en cierto modo, esférica con capacidad y posibilidad de explicar cualquier problema desde su «complectitud». No hay un Gustavo marxista o un Gustavo capitalista, o de izquierdas o de derechas. Para entender o criticar a Gustavo, apreciados paisanos del Pleno o de la ciudad, hay que realizar primero una inmersión en su teoría del «cierre categorial» y en las aplicaciones que el mismo Gustavo y sus discípulos han realizado a distintas ramas del saber y de la ciencia.

Yo me siento orgulloso de mi paisano y no me duelen prendas en reconocer que le he admirado y admiro y le he querido y le quiero. Las raíces de una persona no están donde nace, sino donde reposa después de muerto... y esa fue la última gran lección del amor a su pueblo y a sus raíces... Y en suelo calceatense quiso que descansara Carmen, venida de la querida Salamanca, y a la que este hombre entregado a la filosofía llevó siempre en su corazón hasta el extremo que la razón del filósofo cedió al misterio del amor cuando su vida se fue, pacífica y callada, detrás del corazón inerte de su Carmen.