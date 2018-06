¿Qué nos pasa? Una sensación de impotencia, de frustración y de abatimiento nos bloquea. En muchas reuniones privadas, en el trabajo, en la calle, en los autobuses, se comenta. Pero siempre en privado. Ya parece no quedar nada del orgullo de ser español. Y no es la economía.

Ni siquiera el caso de los ERE. Ni el de Bárcenas. Ni el Gürtel. No se trata de Rubalcaba y su prepotencia. Tampoco de Rajoy, que se está cargando su partido. El problema no es la prima de riesgo ni las subastas de deuda. Tampoco el uso de las reservas. No se trata sólo del paro, ni de las mentiras de los políticos.

¡El problema es otro! Estamos perdiendo en silencio a nuestra España y su enfermedad se llama corrupción.

El país que tenemos hoy no es el que imaginamos, y el país de mañana parece que será mucho peor de lo que imaginamos.

No hay respeto. No hay educación. No hay diálogo, solo sesiones parlamentarias en las que nuestros políticos discuten y discuten para dejar claro que ninguno hace nada bien, nos acostumbramos al atropello del poder político, y al chalaneo con los nacionalistas. Sin una visión de país que haga que nos ilusione debido a tanta corrupción.

¿Que queremos?

Volver a sentir orgullo de ser españoles y poder ir a otros países con la cabeza bien alta, sin sentir vergüenza.

Ver una cultura sostenida. Transitar por las calles sin «piquetes informativos». Escuchar a un presidente conectado con el mundo y, sobre todo, con los ciudadanos, cumpliendo su programa electoral por el cual le votamos. Sin ninguna clase de mentiras, ni de corruptelas. Estadistas de verdad conduciendo al país y economistas manejando la economía. Los tres poderes funcionando, sin favoritismos, con plena independencia de los partidos políticos.

Queremos los delincuentes, de cualquier clase, presos. Calma y paz. ¡¡No al odio y la crispación!! No a la exclusión y a la explotación de los nacionalismos. Así es como ¡¡te quiero España!!