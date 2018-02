Quiéreme, pero no mucho

Descúbreme libre, que es lo que soy. Entiende que me vaya, pues voy a volver. Y es mi decisión, no me toleres ni permitas, no intentes dominarme ni supeditarme, esto no está en tus manos. Solo quiéreme. Hazlo sin prejuicios, con confianza, incondicionalmente.

Ahora me marcho, quiero crecer, conocer, reír, bailar, salir y aprender, y deseo hacerlo por mí misma. Mírame, podemos seguir juntos, quiero que estés aquí. A mi lado, no por encima ni tampoco por debajo, dame la mano y quiéreme. Pero quiéreme bien, no mucho.