¿Quién quiere el fracaso de Correos?

¿Qué pasa con Correos? ¿Quiénes están interesados en su fracaso como servicio público?

Soy usuaria esporádica de Correos, tengo «una cierta edad» y recuerdo cuando Correos y Caja Postal eran casi uno y hasta en el pueblo más recóndito tenías ese servicio. Ahora entras en una oficina de correos urbana y un funcionario (eso creo) te atiende en nombre de la Western Union para que mandes tus giros.

Cambiaron los tiempos y se abrieron nuevas oficinas. Qué gusto ir a la calle Barrera, siempre con funcionarios atentos que te recibían con una sonrisa, pero creo que van para tres o cuatro años en los que cambia continuamente el personal (siempre correcto) y este último año 2017... solo en horario de oficina y con cierre a mediodía.

Y lo último... Me mandan un paquete desde 'La poste' (el Correos francés) y ¿qué empresa se pone en contacto conmigo?... Seur (a través de un teléfono móvil, me incomunico con una máquina, más de cuatro llamadas para no conseguir nada, y luego mediante una página web que no reconoce el código que ellos han dejado en una nota donde no pone quien envía). En estos tiempos de comercio por internet, ¿quién o qué empresas se benefician?