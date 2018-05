Querido tío Eladio

Querido tío:

El otro día contraje una deuda que he decidido saldar. Como se suele decir, más vale tarde que nunca. Si buscáramos en el diccionario de la RAE la definición del adjetivo 'bueno', en una de las acepciones encontraríamos sin duda tu nombre. Jamás conocí a nadie que hiciera un comentario negativo sobre ti, lo cual dice mucho de cómo eras. Permíteme que en el recuerdo no sólo me quede con nuestras eternas conversaciones sobre historia, nuestros partidos de pádel o nuestras excursiones por las montañas riojanas en las que siempre nos perdíamos. La imagen con la que me quiero quedar es con la de 'simplemente' un hombre bueno, de los que ya no hay. Mi deuda acaba de quedar saldada, no así mi re-cuerdo.

Descansa en paz.