Mientras se quema la Demanda

Una vez más me dirijo a esta sección al ver cómo nuestra sierra se quema por la mano de algún desalmado que estará entre nosotros viendo como se queman nuestros pinares. Puede estar orgulloso. Y me parece incomprensible que no se tomen las medidas necesarias para que esto no suceda.

No se si a alguien se le ocurre darse una vuelta por la Sierra de la Demanda en Ezcaray y comprobar cómo están los cortafuegos de sucios, sin mantenimiento, abandonados y llenos de maleza. Como persona y como cazador paso muchas horas en esta maravillosa sierra.

Se parará alguien a reflexionar cuántos cortafuegos se podrían haber limpiado y mantenido con todo lo gastado este fin de semana en controlar y extinguir el fuego. No quiero poner nombres a ninguna Consejería. Todos la conocemos. Espero que ellos se hagan la pregunta para no seguir gastando el dinero de todos los riojanos. Debe ser más bonito venir a sacarse la foto (que la saquen ahora, con las consecuencias que quedan del monte quemado). Piensen si han podido hacer algo para evitar que pasara esto.