Un punto de vista de la nevada en Sojuela...

Llevo 23 años en Sojuela y el comunicado del PR+ con motivo de la nevada de Reyes me indignó. Vivo en la urbanización que estuvo tan «abandonada». Yo subí el sábado a las 22.30 y me crucé con la quitanieves que bajaba al casco tradicional limpiando la carretera que une Sojuela con Sorzano. Tuve que poner cadenas para subir a casa. El domingo bajé a las 6.30, con cadenas. Mi hija bajó a las 10 y subió a las 20 horas ¡sin cadenas! La quitanieves estuvo todo el sábado, parte de la noche, el domingo y el lunes echando sal. Me gustaría saber cuántos municipios riojanos con el número de empadronados que tiene Sojuela disponen de una quitanieves propia.

Vivimos entre los 750 y los 1.000 metros de altitud y no podemos pretender vivir en medio del monte, con un paisaje idílico y maravilloso y tener las «comodidades» de una gran urbe.