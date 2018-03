Proyecto Hombre es también nombre de mujer

Proyecto Hombre es Proyecto Mujer. Es María José, Eva, Pilar, Diana, Susana... Mujeres protagonistas y artífices indiscutibles de nuestro Proyecto y de su propio proyecto.

Hoy, Día de la Mujer, hablaremos de ellas para que sea visible su realidad y la lucha por su vida y sus derechos. Porque las adicciones añaden mayor vulnerabilidad al hecho de ser mujer y suponen, también, un estigma que sitúa a 'nuestras mujeres' en una posición de grave desventaja social.

La mujer con problemas de adicción se siente acuciada por la vergüenza y la culpa de no poder responder a lo que 'se espera de ella' como madre, pareja, hija... No cumple con los mandatos de género, no por rebeldía -que también podría, con total derecho, como cualquier mujer- sino por imposibilidad, siendo por ello aún más, si cabe, blanco de juicios y comentarios.

Hoy hablamos también de la mujer con problemas de adicción que fue trabajadora y lo sigue siendo, pero ahora vive con miedo a tener un empleo... y miedo de sí misma, del que dirán, de la desconfianza, de ser señalada, de no valer.

María José, Eva, Pilar, Diana, Susana... Estas mujeres, ¡nuestras mujeres!, son valientes, luchadoras, honestas, llenas de dignidad, y exigen ser miradas con la misma consideración que todas las que son, hoy, reivindicadas.

Por ellas, el equipo de Proyecto Hombre La Rioja, formado por hombres y mujeres igualmente profesionales, seguirá trabajando hoy y el resto de los 364 días del año. La persona, sin distinciones de género, es nuestra razón de ser.