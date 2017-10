Sin profesor en el instituto de Alfaro

A fecha 28 de septiembre hay más de 20 alumnos de 14 y 15 años del instituto de Alfaro que todavia no han comenzado con normalidad el curso que para ellos empezaba el día 18. El curso 1º de FP Básica no tiene tutor, que es el encargado de dar la materia especifica del curso con 19 horas a la semana. El resto de profesores hace lo que puede. Quiero recordar que la obligatoriedad de escolarizacion es hasta los 16 años y pregunto si esa obligatoriedad es unidireccional. Dice la administración educativa que no encuentran profesor... ¿es eso posible? Yo les he dicho que quiero cambiar la matrícula de mi hijo a otra rama y me responden que no es posible porque se matriculó en Electrónica. Pues entonces, por favor, den a mi hijo ya las clases en las que se ha matriculado.