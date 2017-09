Problemas de conexión telefónica en Nájera

En Nájera llevamos varios días en que las comunicaciones telefónicas, tanto de móviles como de fijos, son un verdadero caos. No hay línea en los fijos y los móviles no producen llamada ninguna. Nadie da una explicación y los usuarios no sabemos dónde acudir.

Tengamos en cuenta que no podemos comunicar con los servicios de emergencia y que tampoco podemos hacer ninguna gestión telefónicamente. Tampoco sabemos si los equipos que envían los datos de los marcapasos a los servicios de cardiología funcionan y como esto, muchísimos más casos de comunicaciones vitales. Lo que si funcionará y no habrá compensación ninguna será la facturación de las cuotas de abonado.

Confiemos en que al menos alguien ofrezca una explicación a los usuarios y que normalicen urgentemente los servicios.