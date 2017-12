Uff, menos mal que nuestro presidente vigilará

La verdad es que con el nuevo cupo vasco y el impulso al AVE en Navarra me había preocupado muchísimo, temía que nos fuesen a dejar cada vez mas aislados y empobrecidos, pero menos mal que el presidente de nuestra comunidad ha reaccionado enseguida y, ¡vigilará!, así que todos tranquilos.

Mientras vigila que les lleguen los millones a nuestros vecinos y hagan bien las obras del AVE navarro, debería sacar tiempo para reclamar la deuda por el efecto frontera que el Estado tiene con La Rioja, o dar un puñetazo en la mesa para que no le den más largas al desvío de camiones de la N-232 a la autopista. No sé si se ríen de usted, de nuestro Gobierno regional o de La Rioja, díganos qué excusa le ponen en Madrid para que una medida que pagamos en su mayoría los riojanos y los camioneros aún no haya sido aprobada.

Sin AVE ni autovías gratuitas, con un impuesto de sociedades más bajo en las regiones limítrofes y una región donde solo se prevén inversiones financiadas con recursos propios de la Comunidad Autónoma, es imposible que se avance al ritmo de las demás; baste el ejemplo de los ciudadanos de Murcia, que han conseguido el soterramiento de las vías en su ciudad, ya y con presupuesto al Ministerio de Fomento; a La Rioja no la respalda ni sus diputados nacionales.

La competencia en comunicaciones terrestres y ventajas fiscales va a ser inasumible, desproporcionada y catastrófica para La Rioja, aún no lo apreciamos porque no están en uso, nuestro futuro próximo es muy incierto, pero, ufff..., menos mal que nuestro presidente vigilará.