Preocupado por la imagen de Logroño

La desidia de Cuca Gamarra y su equipo de Gobierno llevan a Logroño a situaciones lamentables: el día 26, Logroño va a ser el centro de atención de millones de personas con motivo del desfile del Día de las Fuerzas Armadas, una ocasión ideal para promocionar y proyectar los atractivos de nuestra ciudad, pero me preocupa la mala imagen de Logroño; a qué punto llegará que para disimular la van a envolver en banderas de España.

La tribuna de autoridades se ubicará en las inmediaciones de la estación de autobuses, que tiene un aspecto deplorable. Esperemos que los presentadores de televisión adviertan que no es fruto de ninguna acción militar sino de la dejadez del Consistorio, que después de años, hace dos meses adjudicó la rehabilitación del edificio, pero todo sigue igual.

Me da pena la imagen que presenta en la actualidad nuestra ciudad. Las cámaras se las ingeniarán y taparán estas vergüenzas: la fachada de la estación, el óxido y suciedad del grupo escultórico donde finaliza el desfile, el asfalto destrozado en la parada de autobús del Banco de España, etc. Mis ojos no las verán, pero mi corazón lo sentirá.