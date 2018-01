A todos los políticos

Recién concluido el año, fecha en la que se hace balance y nos marcamos nuevos objetivos, a los políticos yo les pediría que hicieran el siguiente análisis. En mi opinión, para que alguien pueda considerarse , debería ser capaz de conseguir el respeto de sus adversarios y de los ciudadanos con opiniones distintas, pero en la actualidad se comportan como si los políticos de otras ideas fueran no sus adversarios si no sus, por lo que en los plenos y en las declaraciones en los medios de comunicación abundan las descalificaciones e insultos. De las redes sociales es mejor no hablar, si nos preguntan a los ciudadanos, la mayoría pensamos que para ellos los ciudadanos no somos sino el medio para conseguir los objetivos personales y de partido.

Deberían hacer examen de conciencia y analizar (sin hacerse trampas en el solitario) el porqué de esta situación que se han ganado a pulso, y digo algo más: la principal causa de esta situación no es la corrupción. Deberían sincerarse con los ciudadanos y tomar las medidas necesarias para ser respetados, estemos o no de acuerdo con sus ideas. De lo contrario seguirán siendo el problema, no la solución.