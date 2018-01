De política y otros asuntos

España crece por encima de la media europea según las estadísticas que manejan los Ministerios de Economía y Trabajo. Ahora bien, si las desigualdades y la pobreza empañan los datos, hablamos de ello otro día. Nada más científico para mentir que las estadísticas. Salimos, o así..., de una crisis en la que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, decían, cuando de pronto, ésta, se derrumbó sobre nuestros hombros y ventilaron así el descomunal fiasco financiero que se llevó por delante centenarias cajas de ahorro, pagando luego con recortes sociales, salariales e impuestos. Se me ocurre que si todos hiciéramos lo propio, quizás, por culpar a alguien, tendríamos al gato que sin rechistar nos daría permiso para suplicar a las compañías del gas y la electricidad que sea él, el gato, quien pague nuestras, sus facturas. Qué difícil ha de resultar gobernar para todos, y que a su vez todos lo entendamos. Tendremos los riojanos tren de alta velocidad por Miranda o Castejón, según... promete también el cántabro ministro de Fomento. Por aquí, al sur, desde Hegoalde RTS, T S junto a otros que no lo ven claro, nos tememos que las promesas pasen a toda velocidad y sin cumplirse por falta de tiempo, o por haber gastado el presupuesto en comunidades autónomas mas potentes e influyentes. La realidad es la que es aunque no se quiera ver.

La hucha de las pensiones se vacía, la reforma laboral precariza los empleos y merma la recaudación de la seguridad social. Salimos de la crisis... así como tantos miles de jóvenes han salido camino del exilio laboral. Y con ellos, el presente y el futuro de nuestra Rioja y su prosperidad. De la pérdida de tejido industrial, o de los mayores de 45-50 años que han perdido su trabajo... otro año hablamos.

·Las cartas no deberán superar las quince líneas (1 000 caracteres con espacios) y tendrán que incluir el nombre, apellidos, dirección y número de teléfono del remitente. Diario LA RIOJA se reserva el derecho a extractarlas. Correo cartas@larioja.com

El Gobierno vasco pide al central gestionar las pensiones en su territorio, a la vez que el AVE camina veloz hacia su territorio y hacia a la comunidad foral de Navarra.

Agenda catalana aparte, o como consecuencia de ella, tenemos sobre la mesa el debate de la reforma de la Constitución, por necesaria la separación de poderes, o la reorganización territorial entre otros para este 2018, o para otro año... el que sea.

«Si no puedes con tu enemigo únete a el» dice el refrán, aunque creo que es en la unidad familiar donde todo comienza. En el recuerdo un titular de años ha... que ha llovido, en la Hoja del Lunes de San Sebastián, que decía: «Los riojanos no son nuestros primos, son nuestros hermanos».

cartas@larioja.com