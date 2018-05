El poder de los tópicos

Señor director de Diario LA RIOJA:

El señor Carlos del Rey Apellániz, presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja, me remite una carta a través de una Tribuna de su periódico. En primer lugar, quiero agradecer la misiva, pues permite abrir debates sociales de importancia, que nunca sobran. En segundo lugar, deseo mostrar mi acuerdo con el autor de la carta. Contraponer el «ladrillo» al cambio del sistema productivo es un tópico. Pero no es algo que yo opine o con lo que haya mostrado mi acuerdo. En el contexto de la entrevista se entiende que esa afirmación la pongo en boca de terceros, de representantes políticos que la han repetido hasta la saciedad. Y yo me limito a señalar la incoherencia entre ese discurso, que no es el mío, y la falta de apoyo a la investigación. La investigación, como todos sabemos, se realiza en su mayor parte en las universidades públicas y en los centros públicos de investigación. Por mi parte, estoy convencido de que la transformación del modelo productivo no llegará contra el sector de la construcción, sino con él. Esto es imprescindible, y por muchas razones: desde la necesidad básica de los seres humanos para cobijarnos, hasta el cambio de paradigma que permita asegurar la sostenibilidad ambiental de este planeta en un futuro cercano, cambio de paradigma que requerirá de mucha investigación e innovación. Repito mi agradecimiento por fomentar este debate y gracias a usted por publicar, si lo considera oportuno, esta respuesta.